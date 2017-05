Bentley werkt wansmaak in de hand met Continental 24

Feitelijk zijn de Continental 24 Special Editions een knipoog naar de Continental GT3 die in z'n huidige generatie komend weekend voor de laatste maal deelneemt aan de 24 Uren van de Nürburgring. Meteen is het een perfect excuus om nog wat extra exemplaren van de Conti GT te verkopen, voordat 'ie wordt vervangen door de gloednieuwe . Die staat namelijk voor later dit jaar op de rol.Echter rondrijden met een spraakmakend kleurenschema heeft op een circuit een zeer nadrukkelijke functie, en wel kijkers tijdens een chaotische race te laten weten wie nu wie is. Op de openbare weg is dat niet noodzakelijk, al denken sommigen daar dus anders over. Je moet maar durven. Zowel aan de klant-kant als vanuit Bentley's eigen merkcultuur dat doorgaans als smaakvol-exclusief voor de dag wil komen.Onder de kap niets meer dan lof. De Bentley Continental 24 is namelijk gebaseerd op de allesovertreffende Supersports , wiens 6.0 liter W12 het tot 710 pk weet te schoppen. Het koppel rekt tot 1.000 Nm, genoeg om de zwaarlijvige gran turismo in 3,5 tel naar de 100 km/h te laten snellen en een top van 336 km/h te behalen.Naast een machtige twaalfcilinder krijg je uiteraard nog meer. Zo zijn er veel details van carbon, specifieke 21 inch wielen, diverse '24'-logo's en een interieuraankleding die het midden houdt tussen sportief en weelderig. Gezien het naderen van de nieuwe Continental GT start de levering van de 24-uitvoering al in juli.