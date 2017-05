Veel blingbling op Volkswagen's GTI-feestje in Wörthersee

Het jaarlijkse Volkswagen-feestje voor GTI-adepten dat Wörthersee Treffen heet is vandaag losgebarsten aan de oevers van het gelijknamige Oostenrijkse meer nabij Villach. En ook dit jaar pakt het Duitse merk daar weer uit met een aantal opvallende tuningprojecten.

Geheel volgens traditie zijn de opvallende Volkswagens tijdens dit autofeestje voor GTI-fans gebouwd door een groepje studenten die stagelopen bij de Duitse gigant, en bij de Golf GTI Wörthersee Concept verging het niet anders.



Hybride-GTI

Meest opmerkelijke eigenschap aan de zwart/blauwe Golf GTI? Z'n hybride-aandrijflijn. Niet van het zware soort overigens, maar een milde variant. Een benzinemotor drijft de voorwielen aan, terwijl een 48 Volt-elektromotor de achterwielen een duwtje geeft. Ondanks de relatief lichte elektro-unit is het synergie-effect heel verdienstelijk. Liefst 410 pk weet de Golf te ontwikkelen.



Ook veel kracht is binnenin te vinden in de vorm van Watts. We duiden hiermee op het omvangrijke audiosysteem. Omklemmende sportkuipen zorgen ervoor dat de bestuurder en diens naast passagier stevig op hun plek blijven zitten hoe snel of luid het ook gaat. Die 20 inch velgen met ultraplat rubber zullen daarnaast ook voor een nogal bewegelijke koets zorgen.



Golf GTE impulsE Estate Concept

Volkswagen beperkt zich op Wörthersee niet tot één showexemplaar. Het merk heeft ook een Golf Variant GTE onder handen genomen. Ook daar kan je je vergapen aan de stilistische aanpassingen. Maar het belangrijkste nieuws is toch de geheel elektrische aandrijflijn. Een 16,8 kWh sterke accu moet ervoor zorgen dat je dubbel zo ver kan rijden dan bij een gewone Golf GTE, die overigens normaliter enkel als hatchback verkrijgbaar is.