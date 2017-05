Eerste officiële foto van nieuwe Renault Mégane RS

– Het is volbracht. De nieuwe Mégane RS is voor het eerst in actie gekomen. Nico Hülkenberg, rijder bij het Renault Sport Formula One Team, kreeg de eer om de veelbelovende hot hatch aan de tand te voelen tijdens een ronde over het stratencircuit ten behoeve van de Grand Prix van Monaco dit weekend. En dat heugelijke feit wordt bijgestaan door meer foto's van wie weet de snelste voorwielaandrijver op de Ring in spe.Onlangs heroverde Honda – op Volkswagen – het ronderecord voor snelste voorwielaandrijvers op de Nürburgring met de nieuwe Civic Type-R. Maar hoe lang zal dat record blijven staan? Dat is een vraag die de Japanners zichzelf ook stilletjes zullen afvragen nu de nieuwe Mégane RS op het punt staat onthuld te worden. Het snelste Renault-model heeft immers een ijzersterke reputatie in de Groene Hel en is tijdens elke generatie beschouwd als een benchmark in de hot hatchback-klasse.Geheel volgens traditie zal de nieuwe Mégane acte de présence geven in de huisstijlkleuren van Renault Sport; geel met zwarte accenten dus. En alle toeschouwers langs het stratencircuit zullen daarvan een glimp kunnen opvangen, want de RS reist niet naar Monaco af voor een statische intro. Nee, een ronde over het fameuze circuit staat tevens op de planning. Op tempo, met Renault's F1-fabriekscoureur Nico Hülkenberg achter het stuur die tussen zijn eigen kwalificaties door daarvoor een minuutje of twee zal vrijmaken.Voor wie op dat moment live langs de baan zit, luister dan goed, wil je? Het is namelijk nog altijd onduidelijk welke motor Renault in de Mégane RS heeft gelepeld. De vertrouwde 2.0 liter, een opgefokte versie van de 1.6-turbo van de Clio RS of toch de nieuwe 1.8 die werd gepresenteerd in de Alpine A110. Die laatste levert in de nieuwe sportcoupé van Alpine 252 pk. Voor de nieuwe RS wordt een vermogen van om en nabij de 300 pk verwacht.