Audi rijdt in 2021 kleinschalig handsfree en autonoom 22 mei 2017

Audi heeft de toekomstplannen voor zijn modellen, technologieën en bedrijfsvoering aan de aandeelhouders uiteengezet. Techniek voor handsfree en autonoom rijden in de stad is in 2021 gereed voor eerste kleinschalige toepassing.

Verder zet het merk met de vier ringen volop in op elektrisch rijden, vernieuwt tot medio 2018 vijf bestaande modelseries (dit jaar de A7 en A8) en breidt de SUV-familie uit met twee nieuwe modellen, de Audi Q8 en Q4. Tot en met 2020 wil het merk drie nieuwe, volledig elektrische Audi's introduceren, om vervolgens binnen elke modellijn stapsgewijs een elektrische variant op de markt brengen. Door een intensievere samenwerking binnen de Volkswagen Group verwacht Audi fors te kunnen besparen. Voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van gezamenlijke premiumplatforms voor elektrisch rijden. Audi streeft ernaar om in 2025 een derde van zijn geproduceerde auto's geheel of gedeeltelijk elektrisch te laten zijn.