BMW vergroot programma 5 Serie Sedan en Touring

Met de showroomintroductie van de 5 Serie Touring voor de deur (20 mei) laat BMW enkele prijzen los van 5 Serie-motorvarianten. Die worden per 1 juli leverbaar.

De populaire 520i met de 2.0 liter 184 pk sterke benzinemotor is er als Sedan vanaf 55.296 euro en als Touring vanaf 58.297 euro. De 525d (231 pk) heeft als Sedan een instapprijs van 66.806. De 525d Touring staat in de prijslijst voor 71.080 euro. Nieuwe toppers zijn onder meer de 320 pk sterke 540d xDrive Touring: 87.849 euro en de 400 pk sterke M550d xDrive Sedan voor de lieve som van 109.295 euro. Evenals de Sedan is ook de Touring voorzien van een elegant lijnenspel, veel interieurruimte, een keur aan display- en besturingssystemen, uitgebreide rijhulpsystemen en digitale connectiviteitsmogelijkheden.