Dag 4 Ramble Rally: wegdromen bij de mytes over King Arthur

Hadden we gisteren wel beschreven dat we in Leeds waren beland? Niet? Wel, bij deze alsnog. De van origine noeste, industriestad is zich zichtbaar sterk aan het moderniseren via hippe oeverrestaurantjes, architectonische gebouwen met veel glaswerk en botanisch-achtige pleintjes en tuintjes. Uiterst vermakelijk om op je gemak doorheen te wandelen. Met name na zonsondergang als sfeervolle verlichting leven in de brouwerij brengt bij de ontelbare bruine pubs, Victoriaanse boetiekwinkeltjes en de uitlopers van de rivier Aire. Wie romantiek op een keer niet traditionele Italiaanse of Franse wijze zoekt, hoeft niet verder te zoeken. Leeds isMaar nu zitten we dus in Cardiff, in de zuidelijkste punt van Wales en opnieuw omgeven door water. Met zo'n 350.000 inwoners is het de tiende grootste stad van het Verenigd Koninkrijk en tevens de plek waar binnenkort de Champions League-finale zal worden gespeeld tussen Real Madrid en Juventus. In het zogenaamde Millenium Stadium, waarvan de felle lichtmasten zijn te zien vanuit onze hotelkamer voor vannacht.Nu is het nog relatief rustig in het stadscentrum, maar hoe anders zal dat over enkele weken zijn. De bloeiende havenstad verwacht dan zo'n honderdduizend extra bezoekers te verwelkomen, waarvan driekwart kunnen plaatsnemen in wat eigenlijk een rugbystadion is. Hoe gaaf zou die ongetwijfeld zinderende meepakker voor de voetbalfans onder de Ramblers zijn geweest. Helaas, volgende keer beter. Bovendien is er al zo ongelofelijk veel genoten de afgelopen dagen. Het kan niet stuk. Vandaag opnieuw, waarbij met name National Park Snowdonia zorgde voor heel wat opgetrokken wenkbrauwen bij de Ramblers.Eerst Peak District, toen Lake District en vandaag Snowdonia. Hoeveel nationale parken en ongekend natuurschoon kan een eiland bezitten? Veel kennelijk, heel veel. En dan de diversiteit tussen de verschillende parken. Waar bijvoorbeeld Lake District vooral ruige en ongerepte gebergtes kent, voorzien van krappe stuiterweggetjes waarop het aaneengesloten klappertanden is, vertoont Snowdonia een heel andere flora en fauna. Groener dan groen zijn de heuvels er. Identiek aan en misschien nog wel imposanter dan de beroemdere Schotse Hooglanden en waarmee de Ramblers dus een uitstekend alternatief kregen voorgeschoteld.Ergens over deze vruchtbare valleien moet de mytische koning Arthur zijn troepen en de ridders van de ronde tafel hebben aangesproken, opzwepend voor z'n volgende heldenzege. In een onbegrijpelijke taal moet dat overigens zijn geweest, want van klinkers kopen hebben de Welshmen nog nooit gehoord. Op de borden staan namelijk plaatsnamen als Glyndyfrdwy en Bwlchgwyn. Zie dat maar eens tien keer achter elkaar foutloos uit te spreken. Wijzelf gaven al snel op. Bovendien dienden zich interessante zaken aan, te weten – eindelijk – biljartlaken-strak asfalt, verdeeld over honderden tweede en derde versnellingsbochten. Já! Dit is waar de onbevreesde stuurlieden onder de sportieve Ramblers al de hele week van hebben gedroomd. Daar waarnaar het met een loep zoeken is in Engeland, liggen de wegen van Wales er perfect bij. Hoe is dit mogelijk als onderdeel van hetzelfde koninkrijk? Heel frappant. Maar goed, we doen er niet langer over. 'Profiteer ervan nu het kan' was het credo. En dat werd zeker gedaan. Genieten was het tegen een mytische achtergrond die zo op een ansichkaart kan. Wauw. Morgen nog zo'n dag, graag!Morgenvroeg is alweer de laatste etappedag van de Ramble Rally Spring Edition. Welke avonturen er zijn beleefd en waar we s' avonds zijn gestrand? Dat kun je morgen lezen.