Dag 2 Ramble Rally: schaapjes tellen in Peak District

Engeland, hét land van de hot hatch. Nergens ter wereld is de liefde voor snelle gezinsauto's zo hoog als hier. Dat merkten we gisteren al kort nadat we de haven van Dover verlieten en vandaag des te meer. De Golfs GTI, S-jes en R-modellen vliegen je om de oren. Waren we de eerste dagen nog stik jaloers op de Ramblers in hun Land en Range Rovers, verlengde Audi’s A8 en – en ó jawel – Ford Ford F-150 Raptor, nu zijn de rollen omgedraaid.

“Nou ja… iedereen? Van team 'F-150 Raptor' en ook van team 'Porsche 911 Turbo S' is goed voor te stellen dat zij niet de meest comfortabele momenten moeten hebben beleefd”

Wat maakt Engeland zo bijzonder? Heb je even? Alleen al het links rijden is een ervaring op zich. Was dat gister nog zeer ontwenning en bij onverwachte verkeerssituaties zelfs best wel angstig op de eng smalle, dicht begroeide binnenweggetjes met de typische hoog opgetrokken heggen en gemene blinde bochten, na vandaag zou iedereen daarvan genezen moeten zijn. Nou ja… iedereen? Team 'Raptor' daargelaten allicht. En ook van team 'Porsche 911 Turbo S' (de derrière van dat briesende beest, niet normaal!) is goed voor te stellen dat zij niet de meest comfortabele momenten moeten hebben beleefd. Vaak waren de wegen slechts anderhalve auto breed, soms nog smaller terwijl tegenliggers toch echt elk moment konden opduiken. Het vergde een opperste concentratie van de Ramblers, maar des te groter was de voldoening als ook deze missie op zich zonder kleerscheren was volbracht. Welkom in de bijzondere wereld die Brexit heeft gestemd.575 kilometer kregen de Ramblers voor hun kiezen tijdens de tweede dag van de Spring Edition. Van het schuin rechts boven Londen liggende Salcott naar het veel noordelijker gelegen Stockton, nabij Middlesbrough. Een traject vol afwisseling, met ergens halverwege de gerenommeerde maar bovenal prachtig geconserveerde universiteit van Cambridge en, iets verderop, het legendarische Donington Park racecircuit met bijbehorend Grand Prix Museum.Vooral Donington Park werd massaal aangedaan door de Ramblers. Niet zo gek, want hier huist namelijk 's werelds grootste collectie aan Formule 1-auto's en worden legendarische coureurs als Stirling Moss, Nigel Mansell en Ayrton Senna vereeuwigd aan de hand van nergens anders te bewonderen foto's en memorabilia. Uniek dus en daarmee een kans die geen petrolhead onbenut liet.Hoe indrukwekkend en bijzonder ook, aan alles komt een eind en zodoende ook aan het vergapen aan bijna alle McLarens uit het F1-era '70, '80 en '90 en zoal de Mercedes waarmee Lewis Hamilton diverse GP's op zijn naam schreef. Het is immers nog honderden kilometers tot aan de dagfinish in Stockton en bovendien staat Peak District – met z'n adembenemende vergezichten – ook nog op het programma. Nog maar te zwijgen over de glooiende, uitdagende Snake Pass als ultieme stuurmanstest voor onze Peugeot 208 GTi om aan te tonen uit welk hout 'ie werkelijk gesneden is. Omdat foto's meer zeggen dan duizenden woorden zullen we het kort houden: Let op! Deze beelden kunnen als schokkend jaloers ervaren worden.Morgenvroeg tussen 8 en 9 uur gaat al weer de 3de etappedag van de Ramble Rally Spring Edition van start. Welke avonturen er zijn beleefd en waar we s' avonds zijn gestrand? Dat kun je morgen lezen.