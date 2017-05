Feest! De Porsche 911 is miljonair

Gerben Witten 11 mei 2017 Taart bij Porsche. De miljoenste 911 is een feit en dat wordt op bijzondere wijze gevierd.

De miljoenste Porsche 911 is – hoe kan het anders – visueel zeer trouw aan het allereerste exemplaar dat in 1963 van de band liep. Van de koets in Irish Green tot het (deels) houten stuurwiel en het goudkleurige opschrift achterop.



Herinneringen ophalen

Uiteraard kon Wolfgang Porsche, kleinzoon van Porsche-oprichter Ferdinand en voorzitter van de raad van toezicht van Porsche AG, het niet laten zichzelf te vereeuwigen met de jubilerende 911. Eenmaal ingenesteld kwam hem mooie herinneringen te boven: '54 jaar geleden maakte ik met mijn vader (red. Ferry) de eerste ritten over de Grossglockner-Alpenwegen. Vandaag geniet ik nog op dezelfde manier van het 911 gevoel als toen.'



Koesteren in eigen huis

De miljoenste 911... denkbeeldig zien we de autoverzamelaars al in de handen wrijven. Maar pech voor hun. De 1.000.000ste Elfer krijgt een bijzonder plekje in de collectie van het Porsche Museum. Maar eerst gaat de auto op wereldtournee. Langs de Schotse Hooglanden bijvoorbeeld en daarna zal de VS worden aangedaan, gevolgd door China en de Nürburgring.