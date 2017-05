BMW plaagt met 8-serie Coupé

Stilletjes heeft de 6-serie Coupé het strijdtoneel verlaten. BMW zelf heeft daar geen ruchtbaarheid aangegeven en nu weten we waarom: het was te druk met de voorbereidingen voor de introductie van de 8-serie Coupé. 2018 moet het jaar worden van die terugkerende serienaam die tussen 1989 en 1999 al eens werd gebouwd en destijds ook fier BMW's modellengamma aanvoerde.Zo, dan is BMW er vroeg bij? Zou je denken inderdaad, echter dit visuele plaagstootje draait niet om de definitieve 8-serie Coupé maar de conceptversie. Niet omdat BMW nog niet 100% zeker is van het productiemodel (want anders zouden de prototypes daarvan nog niet de weg op zijn gestuurd), maar vooral om bij het koperspubliek te benadrukken dat men de hand nog eventjes op de knip moet houden en niet naar de buren moeten lopen voor een alternatieve gran turismo.2018 duurt immers nog vele maanden en tussendoor eerst nog een conceptversie presenteren is een bewezen middel als je tijdelijk nee moet verkopen. Op 26 mei gaat het doek volledig van de 8-serie Coupé Concept af, en wel op het Concours d'Eleganza Villa d'Este.