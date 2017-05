Waar blijft een nieuwe Ford Mondeo ST?

“Bestaat er iets leukers dan proleten in hun dikke BMW's, Alfa's en Audi's pesten?”

We schrijven het jaar 1997. Ford introduceerde de Mondeo ST24. 170 pk sterk was 'ie, destijds heel wat voor een 2.5 liter V6. Maar Ford was pas echt goed op dreef met de Mondeo ST200 die twee jaar later verscheen. Ineens wist iedereen wat de Mondeo was en pas echt kon. De ST200 kwam een nieuwe betekenis geven aan het woord sportsedan. Veel concurrentie was er bovendien niet. Toen al. De Alfa 156 was de voornaamste.Heden is de spoeling nog dunner en – hoe gek kan het lopen – is het opnieuw een Alfa (lees: Giulia) die deze nichemarkt om z'n vinger aan het winden is. Ford, ooit nadrukkelijk voorvechter van de sportsedan, heeft zich de kaas van het brood laten eten. Bewust? Dat zit er dik in, want niet voor niets is de omvang van de klasse van de (betaalbare) sportsedan zeer klein. Dit wil echter niet zeggen dat de Mondeo ST niet gemist wordt. Al was het alleen maar omdat de grote middenklasser van het merk met de blauwe ovaal wel een oppepper kan gebruiken.Dat ze bij Ford zelf ook nog altijd stilletjes dromen van een comeback van een heuse Mondeo ST werd medio vorig jaar duidelijk. De ST-line voor de van origine zakensedan werd gelanceerd toen. Het sportpakket brengt meer opsmuk dan snelheid, maar de stille hint was voelbaar. Onze zegen heeft het merk alvast.Dus, Ford, wat let je? Trek de stoute schoenen nogmaals aan en geef ons die Mondeo ST350! Ja, je leest het goed, we hebben 'm graag met dezelfde motor als de Focus RS. Bestaat er immers iets leukers dan proleten in hun dikke BMW's, Alfa's en Audi's pesten? Wij kunnen zo gauw niets beters bedenken.