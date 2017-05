Volkswagen Golf niet langer bestseller in EU

Zeven jaar lang voerde de Volkswagen Golf de Europese verkoopranglijsten aan. Een ongekende prestatie. Echter niets duurt voor eeuwig en dus moest ook Volkswagen's bestseller er een keer aangeloven. Nu de verkoopbalans over maart is opgemaakt is dat moment aangebroken. Ford bleek in die maand namelijk ruim 47.000 Fiesta's te hebben verkocht op het Europese continent, terwijl de Golf niet verder kwam dan een afgeronde 46.800 stuks. En je weet, een marginale overwinning is ook winst.Gelukkig voor Volkswagen betekent elke nieuwe maand weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Toch is het volgens analisten sterk de vraag of de Golf zijn vertrouwde stek bovenaan de verkooplijsten op korte termijn weer zal innemen. De verkoop van de Golf nam in maart een duikvlucht van liefst 17%, tegen een plus van bijna 12% voor de Fiesta. De reden volgens marktkenners? Veel Europeanen wachten tot de vernieuwde Golf volop verkrijgbaar is. De voorraad Fiesta's daarentegen moet zo snel mogelijk weg om plaats te maken voor de gloednieuwe , en dat gaat gepaard met aantrekkelijke koperskortingen.Een ander oorzaak dat de Golf minder in trek is, is de nasleep van de beruchte dieselgate. Sinds aan het licht is gekomen dat Volkswagen sjoemelsoftware toepaste bij sommige TDI-motoren is de vraag naar dieselauto's in Europa tanende. En de Golf was vooral populair onder dieselrijders.Of je nu medelijden met Volkswagen moet hebben? Daarover valt te twisten. Onlangs kwam Volkswagen Groep naar buiten met het verrassende nieuws dat de nettowinst met 44% is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Tot 3,4 miljard euro. Iets waarin het hoofdmerk een significant aandeel had, in het bijzonder ook de Polo, de derde bestverkopende auto van Europa met 40.700 stuks in maart.