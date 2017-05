SsangYong Korando opnieuw onder het mes

SsangYong wil graag een voet te deur zien te krijgen op de Europese automarkt. Echt vlotten doet dat niet, maar sinds het Zuid-Koreaanse merk zowel visueel als technisch een andere koers vaart – onder het Indische bewind van Mahindra – gaat het al beter.De niet onaardige Korando beet in 2011 de spits af en de pas onthulde Rexton mag er ook zeker wezen. Die laatste is ook meteen de reden waarom de Korando een tweede facelift kreeg aangemeten. Zo loopt de Korando weer in gelijke pas, al hebben wijzelf zo onze bedenkingen bij het eindresultaat.Spraakmakend is de Korando nooit geweest, maar representatief wel degelijk. Voortaan is het eerder andersom en dat bedoelen we niet in de meest positieve zin. Door het aangepaste front staart de Korando nogal vreemd voor zich uit, een beetje zoals de vroegere SsangYong dat ook deden.Binnenin heeft SsangYong de Korando ook meer in lijn getrokken met diens grote broer. En daarin slaagt het een stuk beter. Meer specifiek bestaat het geüpdatete interieur uit een nieuw stuurwiel, een multimediasysteem met (veel) groter display en opgewaardeerde materialen. Ook wordt trots melding gemaakt van iPod-connectiviteit maar misschien had SsangYong dat beter achterwege kunnen laten…