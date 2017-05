Vooruitblik op 100% elektrische BMW iNext

Zopas heeft BMW bekendgemaakt dat de iNext gebouwd zal gaan worden in de fabriek in Dingolfing, op een steenworp afstand van het directiekwartier in München. Daar heerst al veel ervaring met dergelijke auto's, want momenteel rollen daar dagelijks de plug-in hybrides van de 5- en 7-serie van de band.Anderzijds is de keuze voor deze locatie enigszins opmerkelijk. De iNext is namelijk 100% elektrisch en daar hebben ze in BMW's fabriek in Leipzig nog net even wat meer kaas van gegeten. Sinds 2013 wordt daar immers de elektrische i3 in elkaar geschroefd, net als de technologisch complexe i8.Dat de keuze toch op Dingolfing is gevallen heeft te maken met het feit dat deze fabriek dichterbij BMW's epicentrum aan kennis op het gebied van elektrificatie zit. Zo denkt de fabrikant de logistieke en communicatielijnen – letterlijk – het kortst te houden. Met alle positieve gevolgen doorgaans van dien.En BMW wenst zich nog meer ten goede van maximale efficiëntie. Zo is het plan al in gang gezet om een productiesysteem te creëren waarbij auto's van de band kunnen rollen, ongeacht of ze nu voorzien zijn van een verbrandingsmotor, elektromotor of een combinatie van beide. Ook medewerkers zullen hiervoor extra worden opgeleid.'Dat is zonder meer nodig', zo zegt Dr. Andreas Wendt, hoofd bij BMW Dingolfing. 'Met zijn volledig elektrische aandrijflijn, grotere afmetingen en nieuwe technologieën, zoals autonome rijsystemen en digitale connectiviteit, moet de iNext echt het technologisch uithangbord van BMW worden'.BMW heeft tot op heden al meer dan € 100 miljoen geïnvesteerd in elektrische mobiliteit in alleen al de fabriek in Dingolfing. Enkele honderden werknemers aldaar zijn reeds nauw betrokken bij e-mobiliteit. En die club zal groeien zodra de elektro-productie wordt opgevoerd. Het doel voor 2017 is 100.000 geëlektrificeerde auto's te bouwen, waarvan reeds een vijfde is afgeleverd.Rond 2025 verwacht BMW dat 15 tot 25% van het verkooptotaal voor rekening van elektrisch aangedreven auto's komt, met dus de iNext als vaandeldrager. Of moeten we schrijven i5 ? Want dat kan, volgens insiders, wel eens de echte naam zijn van BMW's derde EV in lijn.