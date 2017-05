Renault Koleos vanaf juni te rijden voor € 42.790,

Het heeft even geduurd, maar ruim een jaar na zijn onthulling is de nieuwe Renault Koleos dan eindelijk te koop. Vanaf juni staat de grote broer van de Captur en Kadjar bij de dealer voor een kleine 43 mille.

In tegenstelling tot zijn Japanse neef, de Nissan X-trail, is de nieuwe Renault Koleos niet verkrijgbaar met een derde zitrij en daarmee twee extra zitplaatsen. Maar zeer ruim belooft 'ie zonder meer te zijn met een lengte van 4,67 meter en een wielbasis van 2,71 meter. Kortom, ben je gecharmeerd van de SUV's van Renault maar vind je de Kadjar toch nog wat krapjes, dan is de Koleos jouw auto. Voor € 42.790,- heb je er één en bestellen kan per direct.



Uitrusting

Voor het genoemde instaptarief lepelt Renault een 130 pk sterke dieselmotor voorin in de Koleos, gekoppeld aan een manuele versnellingsbak en vierwielaandrijving. Rollen doet het basismodel, die Intens heet, standaard op 18 inch wielen en verder is er qua luxe en comfort zoal LED-koplampen, een achteruitrijcamera en het zogeheten R-Link 2 multimedia- en navigatiesysteem met 8,7 inch touchscreen.



In de watten met Initiale Paris

Meer luxe gewenst? Opteer dan tegen meerprijs bijvoorbeeld voor het Easy Life Pack, lederen bekleding (verkrijgbaar in drie verschillende kleuren) of een glazen schuif- en kanteldak. Of ga full monty met de Koleos Initiale Paris, voorzien van alle toeters en bellen en de Energy dCi 175-dieselmotor in combinatie met een automatische transmissie en voorwielaandrijving. Vierwielaandrijving is optioneel bovenop de vanafprijs van € 53.289,-.