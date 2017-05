Treurig nieuws: opnieuw meer verkeersdoden

Sinds 1973 daalde het aantal verkeersdoden in Nederland vrijwel jaar na jaar, waardoor ons land al lange tijd tot de absolute top van 's werelds veiligste verkeerslanden behoort. Dat doet het nog steeds gelukkig, maar het moet tegelijk van 't hart dat het de verkeerde kant opgaat met het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. A twee jaar is een spijtige stijging waarneembaar.

In 2013 en 2014 vielen er 570 verkeersdoden in Nederland. Hoewel elke slachtoffer in het verkeer er één te veel is, is dit cijfer nimmer zo laag geweest. Sinds 2015 stijgt het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in ons land echter weer. Vorig jaar sneuvelden er 611 mensen, een behoorlijk toename van maar liefst 51 mensen. En 2016 laat een nog schrijnendere situatie zien, namelijk 629 mensen lieten het leven door een verkeersongeval.



Bijstellen ambities

Als deze ontwikkeling zo doorzet moet het kabinet zijn ambities voor het jaar 2020 bijstellen. Het plan is namelijk dat er vanaf dat jaar niet meer dan 500 verkeersdoden per jaar moeten vallen, zo schreef minister Van Haegen van Infrastructuur Schultz eerder aan de Tweede Kamer.



Verdeling

Automobilisten blijken nog altijd het grootste risico te lopen, wat op zich niet gek is gezien het Nederlandse wagenpark uit bijna acht miljoen auto's bestaat en de (relatief hoge) snelheden die daarmee gereden worden.



Van de 629 verkeersdoden in 2016 zaten er 231 in de auto, waarvan 186 bestuurders en 45 passagiers en het gros jongeren of ouderen betrof. Verder vielen 189 fietsers en 45 motorrijders te betreuren en als voetganger is het eveneens steevast opletten geblazen met 51 slachtoffers. Onder brom- en snorfietsen en scootmobielgebruikers sneuvelden respectievelijk 41 en 38 doden.



Smartphone

Volgens het CBS vallen de meeste verkeersdoden tijdens de spits tussen zeven en negen uur 's ochtends en tussen vier en zes uur 's middags. De provincies Noord-Brabant en Gelderland blijken het 'minst veilig' te zijn. Daar vielen de afgelopen vijf jaar de meeste slachtoffers onder automobilisten, ruim een derde van het totaal. Flevoland, Zeeland en Utrecht telt het laagst aantal dodelijke slachtoffers onder automobilisten.



Veilig Verkeer Nederland is overigens niet verbaasd over de stijging en wijt dit vooral doordat mensen steeds vaker naar de smartphone grijpen in het verkeer, vooral autobestuurders. Ook rijden onder invloed en te hard rijden heeft vaak een dodelijke afloop.