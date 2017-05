Nederlandse autodealers blijven goed boeren in april

Goed gemutste gezichten bij autoverkopers. De reden? Na een prima eerste kwartaal steeg ook de autoverkoop in april ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Een goed begin is het halve werk. Dus wat er ook nog gebeurt de rest van dit jaar, het eerste verkoopkwartaal, waarbij een plus van 22% werd opgetekend, laat autodealend Nederland niet meer van zich afpakken. Al is natuurlijk te hopen dat de nieuwverkopen op gelijke tred doorgaan. Niemand is immers vergeten dat 2016 een rampjaar was voor de autoverkopen in ons land.



Maand voorop

Maar goed, dat was toen. Nu is het zaak positieve energie te halen uit de verkopen over de eerste drie maanden van dit jaar. Ruim 29.000 nieuwe auto's gingen er in april over de toonbank. Dit bovenop de bijna 120.000 stuks tijdens het eerste kwartaal maakt een kleine honderdvijftigduizend nieuw uit te geven kentekens tot dusver.

Ter vergelijk: vorig jaar stond de teller over dezelfde periode op iets meer dan 126.000 nieuwe auto's. Kortom, autodealend Nederland heeft nu al een maand aan verkoop voorsprong op 2016.



Clio blijft koploper

Wat de best verkopende merken in april betreft deed Renault de beste zaken. Met name de Clio blijft ongenaakbaar op modelniveau. 996 stuks daarvan vonden een nieuwe eigenaar, tegen 809 Kia's Picanto, de nummer twee onder de populairste modellen. Volkswagen, in z'n totaliteit nog altijd het grootste merk in Nederland, wist vorige maand 755 Up's te slijten, exact evenveel als Opel van de haar kleinste, de Karl, verkocht. De Renault Captur maakt de top-5 compleet met 718 nieuwe klanten.