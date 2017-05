Einde oefening voor Mercedes SLC

Wie de autobranche enigszins volgt heeft gemerkt dat er een wildgroei aan (nieuwe) modellen heerst. Het afgelopen decennia meer dan ooit, en vooral bij de duurdere merken. Mercedes-Benz voorop, waardoor het niet zozeer de vraag was of maar wanneer het merk met de ster zichzelf voorbij zou hollen. Elke nieuwe 'vul-maar-in'-klasse ontwikkelen is immers peperduur en hoewel die kosten enigszins te drukken zijn door meerdere modellen op hetzelfde platform klaar te stomen voor verkoop, telt het ontegenzeggelijk op. Het gevolg: een rotte appel zal vroeg of laat het veld moeten ruimen voor betere potentie. Niet in de laatste plaats om te voorkomen dat de klant door de vele bomen het bos niet meer ziet.Enige tijd geleden zag Mercedes die dreigende bui al hangen, waarop het besloot de bezem door de nomenclatuur van haar modellenprogramma te halen. Tegelijk gaf het aan dat er strategische keuzes gemaakt zouden worden. 'Er zullen productlijnen verdwijnen', luidde het ietwat cru. Dat Mercedes geen grapje maakt wordt nu duidelijk, want het merk staat op het punt de daad bij het woord te voegen.Echter, had jij ooit durven denken dat de SLC (die als SLK met inklapbare hardtop nota bene een nieuw hoofdstuk aan de autogeschiedenis heeft gevoegd) als kandidaat voor de galg naar voren geschoven zou worden? Wij niet, al hadden we het kunnen weten. De vraag naar compacte sportauto's ligt namelijk compleet op z'n gat. En niet sinds gisteren, dus ergens verdient Mercedes respect dat het nu pas de druppel heeft laten vallen die de emmer doet overlopen.Zodra de geplande productcyclus van de huidige SLC erop zit, is het over en uit voor Mercedes' kleinste cabriolet. In Stuttgart zelf rouwen ze daar niet echt om, want met drie aantrekkelijke alternatieven (de C-klasse Cabriolet in het bijzonder) verwacht men niet zo snel een bestaande klant te verliezen.