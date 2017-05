Doen! Jezelf trakteren op deze ultragave Aston Martin V8 Sportsman

Auto's lijken meer op elkaar dan ooit. En niet alleen binnen hetzelfde merk. Echt gelukkig word je daar als autofreak niet van. Wil je tegenwoordig nog – in stijl – de blits maken wanneer je door de straten rijdt, dan ben je aangewezen op een shooting brake. Het is de enige overgebleven carrosserievorm die nog niet is uitgemolken door autofabrikanten. Daar is een reden voor natuurlijk, maar het maakt wel dat jij automatisch het heertje bent met welke coupé-station ook. Deze exclusieve Aston in het bijzonder.

“Exclusiviteit is verzekerd. Evenals het uitdijen van je Facebook-vrienden”

Nu ben je al een behoorlijke baas met een 'gewone' Virage van weleer in je bezit. Echter deze Aston Martin V8 Sportsman slaat pas echt alles. Slechts drie ervan zijn er gebouwd. In totaal! Exclusiviteit is daarmee verzekerd. Evenals het uitdijen van je Facebook-vrienden.Deze zeldzame en overigens best praktische Aston Martin uit 1996 straalt immers pure aristocratie uit. Wat een karakterbak in de enige juiste kleur voor een klassieke Brit: British Racing Green. Ook in het interieur, met veel 'fout' notenhout voor een toefje contrast. Heerlijk.Het is dan ook dat wijzelf geen 400.000 euro op de bank hebben staan, maar mocht jij dat wel hebben: zorg dat je deze Aston te pakken krijgt via veilinghuis Bonhams . Gelukt? Stuur ons dan eventjes een berichtje voor een ommetje. Desnoods op de passagiersstoel.