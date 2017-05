Airbus 380 laat zich voorttrekken door Porsche Cayenne 1 mei 2017

Alles is relatief. Dat blijkt maar weer als je een van de grotere SUV's, de Porsche Cayenne, naast of in dit geval vóór een Airbus 380 zet. De auto wordt visueel bijna opgeslokt door het passagiersvliegtuig, dat met een spanwijdte van 80 meter dan ook het grootste ter wereld is. Toch wist de Cayenne als een moedige David de reusachtige Goliath voor het karretje te spannen.

275 ton weegt de Airbus 380 zonder cabinepersoneel, passagiers en allerhande bagage. Ruim 123 maal zoveel als de Porsche Cayenne S Diesel. Een gespeelde wedstrijd op vrijwel elk denkbaar vlak zou je op voorhand beweren. Maar niet wanneer de immense Airbus enkel zijn zwaarlijvigheid in de strijd gooit en de Cayenne diens 385 pk en 850 Nm aan motorische vermogen tijdens een potje 'touwtrekken'.



Speciale trekhaak

Schijnbaar brengt een veelvuldigheid aan stakingen je op knotsgekke ideeën. Op initiatie van Air France werd op vliegveld Parijs Charles de Gaulle een gigantische hangar afgehuurd met daarin letterlijk Frankrijks grootste nationale trots. Aan de Duisters om de 380 naar buiten zien te krijgen via een Cayenne S Diesel.



Omdat een Airbus 380 zich niet zomaar laat aankoppelen, werd een speciale trekhaak ontwikkeld. De rest is inmiddels geschreven geschiedenis. Want na een sleepafstand van 42 meter is deze knappe stunt tussen auto en vliegtuig goed voor een notering in het Guinness Book of World Records. Saillant detail: het voormalige record uit 2006, waarbij een Volkswagen Touareg V10 TDI een Boeing 747 succesvol voorttrok is hiermee uit hetzelfde boek geslagen.