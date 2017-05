Zo wil Mercedes al meer AMG's verkopen

AMG timmert hard aan de weg. Enkele jaren geleden had de performancedochter van Mercedes-Benz nog slechts een handvol modellen, nu heb je aan tien vingers niet meer genoeg. En het aantal keuzemogelijkheden zal gestaag blijven groeien als het aan Mercedes ligt. Een ontwikkeling die vraagt om een geheel eigen AMG-dealernetwerk, compleet met sportief opgekalefaterde showrooms.

In 2016 verkocht Mercedes-Benz bijna honderdduizend auto's die zich op een of andere manier kwalificeren als AMG. Hiermee duiden we op een mix van onvervalste krachtpatsers en Mercedessen die wel de (visuele) lusten van een echte AMG bevatten, maar niet de lasten. Zo'n breed productgamma bracht Mercedes-AMG het laatste boekjaar een plus op van liefst 44 procent! En voor 2017 wordt opnieuw een stijging met meer dan 10 procent verwacht.



Specifieke AMG-dealers

Gezien de sterke groei is het niet langer mogelijk een apart hoekje voor AMG in te richten in de showrooms van Mercedes-Benz. AMG is inmiddels zo populair dat begin dit jaar de eerste AMG-dealer is geopend. In Tokyo en voorzien van een specifieke huisstijl en aankleding die past bij AMG en diens klantenkring. Hoe het daarbinnen toeven is zie je op deze foto's.



Zie jij jezelf daar wel graag binnenwandelen, dan is er goed nieuws. En zullen zo mogelijk namelijk meer van dit soort eigens AMG-dealers volgen. Onder andere in Sydney, Shanghai, Abu Dhabi en – minder specifiek – Engeland en Duitsland is het plan, zo kondigt AMG nu aan. En als daar ook positief op gereageerd wordt, is niet uitgesloten dat je binnenkort overal aparte AMG-showrooms treft, los van Mercedes' eigen retailers.