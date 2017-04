Hyundai plaagt met haar midi-SUV, genaamd Kona

De Kona is het kleine broertje van de Tucson en het langverwachte antwoord van Hyundai op auto's als de Renault Captur, Peugeot 2008 en Mazda CX-3. En hij komt sneller dan gedacht, namelijk deze zomer al met een lancering in de tweede helft van dit jaar.Veel willen de Zuid-Koreanen nog niet kwijt over de Kona, maar dat de nieuwe telg perfect in het straatje zal passen van de grotere Tucson en Santa Fe daar twijfelt niemand aan. Van voren wil de Kona sowieso een net zo zelfverzekerde indruk maken als z'n grote broers, aldus deze teaser.In zekere zin is die (gezonde) arrogantie ook nodig, want de Kona is niet de enige nieuwe compacte SUV die een stukje van de consumententaart wil opeisen. Ook Skoda heeft haar zin daarop gezet met de Karoq en Opel wil zelfs een extra groot stuk door naast de Mokka X ook nog de Crossland X te lanceren.