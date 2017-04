Verbijsterend: BMW M550d even snel als M5

Op de nieuwe M5 is het nog zeker enige tijd wachten, maar dat is dragelijker dan ooit nu BMW niet één maar twee uitstekende alternatieven heeft. Daarbij liever diesel dan benzine tanken? Dit is de nieuwe M550d xDrive.

BMW had al een nieuwe 550i met 462 pk sterke V8-biturbo en standaard vierwielaandrijving, en ook de nu gepresenteerde M550d xDrive is zowaar minstens zo snel als de M5 (op basis van de vorige generatie 5-serie). Allemachtig!



In 4,4 seconden worden mens en machine naar de 100 km/h gekatapulteerd (nooit gedacht dat we dit woord ooit zouden gebruiken bij een dieselauto). Hoe dit mogelijk is? Wel, in het motorsteunen van de M550d hangt een beul van een zescilinderdiesel met vier(!) turbo's die mede daardoor zomaar eventjes 400 pk en – hou je vast – 760 Nm aan koppel weet op te wekken. Misschien is het zodoende maar goed dat de topsnelheid is begrensd op 250 km/h.



Bizar zuinig

Heeft de M550d Touring de voorkeur, weet dan dat de spurt naar honderd twee tiende langer duurt. Daar kun je je druk om maken (omdat je met dit stationmodel een M5 niet de baas bent), maar de eigenaar van een über-Fünfer zal dan weer stikjaloers zijn op het opgegeven brandstofverbruik van jouw dieselbeul, te weten 6,2 l/100 km. De M550d Limousine springt met 5,9 l/100 km zelfs nog spaarzamer om met diesel.



M5-looks

Wie tevens z'n ogen de kost geeft, zou zich terecht kunnen afvragen waarom nog een M5 te kopen. Ook in visueel opzicht haal je met de M550d namelijk een M5-look-a-like in huis. Grote, 19 inch wielen, gigantische remschijven voorzien van stoere blauwe remklauwen, een potige M-sportpakket en dito uitlaatsysteem en een super-de-luxe interieur dat niets te wensen overlaat; de M550d loopt behoorlijk te koop met zijn spierballen.