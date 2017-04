Opvolger Skoda Yeti zal Karoq heten

Toen Skoda begin 2009 de Yeti introduceerde had die niet alleen een van de guitigste autonamen ooit opgespeld gekregen, ook de auto zelf keek zeer olijk de wereld in. In die combinatie schuilde naar onzes inziens een grote kracht van de Yeti. Een mening die de Tsjechen kennelijk niet langer deelden vanaf 2013. Sinds een grondige facelift in dat jaar heeft de Yeti zijn guitige snoet immers moeten verruilen voor een serieuze aanblik, in lijn met dat van het leeuwendeel van de compacte SUV's. Erg jammer vonden wijzelf. En ook nu weer is Skoda het niet met ons eens. De Karoq belooft namelijk nog een stuk serieuzer van aard te worden. In elk geval aan de buitenkant.Over drie weken weten we het zeker, want dan zal Skoda officieel het doek trekken van de Karoq. Op 18 mei om precies te zijn. Deze spy-shots (die zowaar tegelijk met het hete nieuws uit Praag kwam binnenvallen) verklappen echter al veel over het lijnenspel van de Karoq.Wanneer je door de camouflage heen prikt kan namelijk alvast geconcludeerd worden dat de Karoq overduidelijk het kleine broertje van de Kodiaq is. Maar ook de (scherpe) stijlkenmerken van met name de Ateca van zustermerk Seat heeft zichtbaar model gestaan voor het Karoq-design. Eén ding is in elk geval zeker: de aaibare looks die de Yeti ooit bevatte zijn definitief verleden tijd.Karoq, is net als Kodiaq, overigens een naam ontleend uit de taal van de Alutiiq, een inheemse stam die op een eiland voor de zuidkust van Alaska leeft. In de taal van dat volkje wordt een auto aangeduid als 'Kaa raq' en is 'Ruq' het woord voor pijl. En laat die laatste nu een essentieel onderdeel zijn van Skoda's merklogo. Eén plus één is twee.Zoals gezegd zal de Skoda Karoq op 18 mei zijn opwachting maken. Vanuit Stockholm, terwijl tevens nu al is bevestigd dat de verkoop nog dit jaar aanvangt.