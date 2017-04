Jaguar teast met XF Sportbrake 25 april 2017

Mocht er nog twijfel zijn over het feit of Jaguar weer met een stationwagon van de XF komt, dan is die twijfel nu voor eens en voor altijd weggenomen. Jaguar heeft op het iconische Centre Court van Wimbledon een eerste glimp getoond van de nieuwe XF Sportbrake en maakt daarmee officieel zijn komst bekend.