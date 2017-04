Redactie 27 april 2017

Toegegeven, hij is meer rood dan oranje en ook z’n roepnaam is het tegenovergestelde van dat ons koningshuis wil uitdragen. Maar voor rest is er geen auto zó feestelijk getooid om tijdens Koningsdag in het zonnetje gezet te worden dan de Dodge Challenger Demon. Iets voor u, Willem?