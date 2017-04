De Koenigsegg waarvan je het bestaan niet wist

“Het zou verboden moeten worden de wereld (onnodig) te onthouden van zoiets fraais”

Het schijnt dat Burov deze 3D-renderings van zijn gedroomde Koenigsegg-motor al enkele jaren op de plank heeft liggen maar ze pas nu openbaar heeft gemaakt. Zo ja, waarom?! Het zou verboden moeten worden de wereld (onnodig) te onthouden van zoiets fraais.Of zou de C-01 hiermee te maken hebben? Je weet vast nog wel, dé exclusieve motorfiets van Lotus voorzien van machtige V-Twin die, als we er een tijdframe op loslaten, een jaartje eerder werd verzonnen dan deze Koenigsegg op twee wielen. Beide motorfietsen lijken in elk geval verdacht veel op elkaar, wat niet ten gunste pleit voor deze (goud)gele creatie.Verschillen zijn er echter ook, dus laten we Burov vooral het voordeel van de twijfel gunnen. Al was het alleen maar om Koenigsegg te porren en het feit dat Lotus ons onbevredigend achterliet met slechts 100 exemplaren van de C-01.