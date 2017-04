Waarom de Online Edition van Opel echt iets voor jou is

Ondanks dat we in Nederland best een goed FM-netwerk hebben komt het veelvuldig voor dat de radio ruis geeft of een andere frequentie moet zoeken. Niet met digitale radio (DAB+). Dan is ruis verleden tijd en de geluidskwaliteit ook nog eens kraakhelder. Bovendien heb je de keuze uit veel meer zenders. Ook in het buitenland.