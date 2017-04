Honda Civic Type-R pakt Ring-record weer terug

Het maximale zou toch een keer behaald moeten zijn, zou je denken. De 'groene hel' doorkruisen in 7 minuten en iets meer dan 49 seconden is immers al bizar snel bij een motorvermogen van om en nabij de 300 pk. Maar niets is minder waar.Na een jaar moet de Volkswagen Golf GTI Clusbsport S de bokaal alweer inleveren. Bij Honda, dat met de nieuwe Civic Type-R een nieuwe recordtijd heeft geklokt van 7:43.8 minuten. Vierenhalve seconde sneller dan de Duitsers en dat is normaliter een zeer comfortabele marge in de racerij. Echter of zelfs deze verpletterende Ring-tijd lang bovenaan zal schitteren...?Voor de zo gewilde herovering van het Ring-record zocht Honda natuurlijk de perfecte dag uit. Dat bleek 3 april jl. te zijn. Op die dag waren alle omstandigheden optimaal: een droge baan, een ideale temperatuur voor de 320 pk sterke viercilinderturbo om te ademen en nauwelijks wind. Daarnaast hielp ook het met 16 kg gedaalde wagengewicht ten opzichte van de vorige generatie Civic Type-R, evenals de verbeterde stijfheid en remmerij. Een hogere bochtensnelheid is daardoor mogelijk. Afijn, de concurrentie is weer aan zet. Al hoopt Honda natuurlijk dat zij de handdoek nu in de ring gooien.