Only in America: p(l)ak een Kia op de bek en win 'm

Een Amerikaans radiostation, niet geheel toevallig Kiss FM geheten, leek het wel een ludiek idee om een zoenmarathon te houden in samenwerking met Kia. Het wedstrijdreglement van het zo gedoopte 'Kiss a Kia' was simpel: met neme een Kia, kus die zo lang als je kan en wie dat het langst volhoudt wint de auto.Twintig deelnemers deden mee en de wedstrijd zou – mede uit veiligheidsoverwegingen – niet langer duren dan 50 uur. Dan nog! Ruim twee dagen met je lippen vrijwillig 'vastgeplakt' zitten tegen het plaatwerk van een auto; dan moet je liefde voor het betreffende merk wel onnoemelijk groot zijn.Tijdens 'Kiss a Kia' draaiden de camera's uiteraard mee en werden de bij vlagen hilarische beelden gedeeld via social media. Een auto zoent immers niet terug en smaakt al helemaal niet naar aardbeien of abrikoos en je moet dus wat om de tijd te doden. Sommige deelnemers zoenden en appten daarom tegelijk. Ondertussen in slaap vallen (op bijvoorbeeld de motorkap) was niet toegestaan voor zover wij weten.Na 50 uur zaten er nog zeven van de twintig deelnemers tegen de Kia gedrukt. Onder deze finalisten werd de auto verloot en was het ene Dilini Jayasuriya die aan het langste eind trok. Een opluchting voor haar verloofde, die zich mogelijk al zorgen begon te maken maar nu ongetwijfeld blij zal zijn dat de trouwauto al binnen is.