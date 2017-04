Prijs Opel Ampera-e bekendgemaakt

Opel geeft de Ampera-e een vanafprijs van € 40.995,- mee. Hiermee is de volledig elektrische Rüsselsheimer vergelijkbaar geprijsd met andere EV's als de e-Golf en BMW i3. De Nissan Leaf is weliswaar een stuk voordeliger met een starttarief van 34 mille.Wie niet per se eerst hoeft proef te rijden, wat kan vanaf juli, en wel een gokje durft te wagen, kan de Opel Ampera-e per direct bestellen. Moet het de Innovation-basisuitvoering moeten worden dan is het alleen wel zo dat de aflevering pas begin 2018 zal plaatsvinden. De luxere Launch Executive-uitvoering, met een zeer rijke uitrusting, is vanaf het najaar al leverbaar. Prijzen van dit (top)model moeten echter nog volgen.Let op: je kunt niet bij iedere Opel-dealer binnenstappen om een Ampera-e te kopen. Voor Nederland zijn er 28 zogeheten 'Opel e-agents' aangewezen voor deze eervolle taak. In Noorwegen, waar de Ampera-e al sinds december beschikbaar is, wordt er al aardig aan de weg getimmerd met 4.000 orders tot nu toe. Niet zo gek dat wij daar volgende week al mogen en kunnen rijden met Opel's EV.