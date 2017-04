Volvo mijmert over een '20'-serie 21 april 2017

Het gaat Volvo voor de wind en dat smaakt naar meer. Maar ook omdat het kan nu. De financiële positie is gezond en in zo'n geval mag je groter dromen, nietwaar? Dan doen ze in Zweden in elk geval wel. Van een '20'-serie, zo zei Lex Kerssemakers, topman van Volvo USA in een interview tegen het Amerikaanse Car&Driver.

Het idee voor een Volvo 20-serie is zo gek nog niet. De spoeling aan 'ultracompacte' auto's in het hogere segment is immers dun. Slechts drie significante modellen kunnen we bedenken: de Audi A1, Mini hatchback en DS3. En die verkopen allemaal als een tierelier, dus succes verzekerd voor Volvo zou je kunnen zeggen.



Hatchback of mini-crossover?

Blijf eigenlijk over de vraag: welke carrosserievariant krijgt de '20'-serie mee. Een hatchbackkoets (3- of 5-deurs of beide) ligt het meest voor de hand. Maar Volvo zou ook zomaar kunnen opteren voor een crossover-achtig model, om daarmee uniek te zijn in het premium B-segment.