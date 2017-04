Waarom je auto verhuren veiliger is dan uitlenen

Van een vakantiehuis via AirBnB tot een schroevendraaier via Peerby: je kunt tegenwoordig voor bijna alles bij iemand anders terecht. Handig wel, want niet iedereen hoeft meer alles zelf aan te schaffen en verhuurders verdienen nog eens wat aan dingen die anders jarenlang stof liggen te verzamelen. Zodoende is het niet geheel vreemd dat deelwebsites als Mywheels en Snappcar ook op de automarkt grote successen boeken. Maar als je jouw auto wilt verhuren, hoe zit het dan met je verzekering?

Schade niet gedekt bij verhuur

Verzekeraars maken een duidelijk onderscheid tussen uitlenen en verhuren. Zolang je zelf de regelmatige bestuurder van de auto bent, zal schade bij uitlenen gedekt zijn. Zodra hier echter een tegenprestatie in de vorm van geld tegenover staat, is het een ander verhaal. Als je bij schade niet kunt aantonen dat je de auto logischerwijs zou uitlenen aan de persoon die de schade heeft veroorzaakt, zal je verzekeraar een onderzoek starten. Als blijkt dat je de auto hebt verhuurd, wordt de schade niet gedekt en loop je een grote kans op een boete en beëindiging van je verzekering.

Autoverzekeraars springen in dit gat

Toch hoef je jouw auto niet voor jezelf te houden. Al in 2013 merkten verzekeraars de kansen van de deeleconomie op en inmiddels zijn ze dan ook in het gat gesprongen. Nationale Nederlanden heeft bijvoorbeeld al een nieuwe inboedelverzekering die ook dekking biedt bij incidentele verhuur. Autoverzekeraars hebben dergelijke polissen nog niet. Toch flirten ook zij inmiddels met de deeleconomie. Vorig jaar sloot bijvoorbeeld Allianz een deal met Snappcar. Daardoor is je auto bij de carsharing website all-risk verzekerd. Mywheels sloot een gelijksoortige deal met Centraal Beheer.

Als we de autoverzekering vergelijken , is er tussen Mywheels en Snappcar eigenlijk geen verschil. De kosten zijn €3,50 per dag, de dekking is all-risk en aangevuld met een inzittendenverzekering en een no-claimbeschermer. Dat laatste maakt verhuren zelfs veiliger dan uitlenen. Als je buurman in de parkeergarage van IKEA tegen een aanhanger aanrijdt, zal je no-claimkorting namelijk in rook opgaan. Misschien kun je daarom de volgende keer dat hij je auto wil lenen beter een huurcontract afsluiten. Dan houd je er ook nog wat aan over.