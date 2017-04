Onderschat de volgende Opel Astra OPC niet

Laat iemand spontaan een aantal extreme hot hatchbacks opsommen en dit resulteert negen van de tien keer in: Renault Mégane RS, Honda Civic Type-R, Ford Focus RS, Volkswagen Golf GTI en wellicht nog de Seat Leon Cupra. Zelden komt de Opel Astra OPC bovendrijven. Echter daar zou de volgende generatie weleens verandering in kunnen brengen.

Ooit was Opel met het GSi-label de koning van de hot hatches, tezamen met GTI van Volkswagen en Peugeot. Maar toen bedacht General Motors eind jaren '90 ineens dat OPC een veel betere benaming was en ging het bergafwaarts. De werkelijke reden: elke OPC blijkt tot dusver te slap of te zwaar. Twee dodelijke eigenschappen waaruit de concurrentie al les had getrokken tijdens een eerder vallen en opstaan.



Vooral bij de hoeveelheid kilo's moet een strikte grens worden getrokken wil je meedingen om de prijzen. Want iedereen weet: van de wind valt eerder te winnen dan van de zwaartekracht. Iets dat eindelijk bij Opel is doorgedrongen. En daarmee gloort er hoop aan de horizon van elke OPC die in de pijplijn zit. De nieuwe Astra OPC voorop.



Afvallen is al afdoende

De huidige Opel Astra OPC is allesbehalve een stakker met 280 pk. Ja, de snelste Astra is hiermee zwakker dan de jonkies in hot hatch-land. Echter zoveel scheelt het nu ook weer niet. Het gros zit rond de 300 pk, een uitzondering, zoals de Focus RS, daargelaten. Nee, het is de zwaarlijvigheid dat de Astra OPC pas echt nekt. Liefst 1.450 kilogram weegt 'ie. Ter vergelijk: de Seat Leon Cupra 300 hoeft maar liefst 175 kilogram minder in beweging te zetten en houden. Geloof ons, dat scheelt. Enorm!



Zou dat ook gelden voor de volgende Astra OPC, dan zet Opel zich zonder meer weer terug op de hot hatch-kaart. En die voorspelde toekomst ziet er rooskleurig uit, want neem bijvoorbeeld de sterkste benzineversie van de nieuwste Astra-generatie: de 1.6 Turbo, goed voor 200 pk. Die scoort een keurige 1.250 kilogram. De OPC op basis daarvan zal weliswaar iets zwaarder zijn wegens het naar verluidt wederom beschikken over een 2.0 liter en nog wat andere performance-dingetjes, zoals de racy HiperStrut-ophanging, maar dat zal bij elkaar hooguit 50 kilogram bedragen. Kortom, kom maar op, Opel!