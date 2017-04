Prijskaartjes voor opgefriste Renault Captur

Toen de Renault Captur exact vier jaar geleden op de markt debuteerde bedroeg de vanafprijs net geen 16 mille. Die tijden zijn voorbij, helaas. Bij het naderen van de volgende zomer begint het drieduizend euro hoger. Bij € 19.190,- om precies te zijn. Maar dan sta je als potentiële koper in elk geval niet meer voor (ergerniswekkende) verrassingen; allerhande rijklaarkosten zijn namelijk al inbegrepen voortaan. Dat zijn autodealers verplicht sinds november 2016 Welke motorversie je van de vernieuwde Captur ook kiest, ze doen het allemaal met een turbo. Van de slechts 900 cc grote instapper tot de 1.2 TCe met 120 pk en dCi-diesel met 110 pk. De basisuitvoering heet Life, maar daarnaast zijn er nog drie reguliere uitrustingniveaus: Zen, Intens en Edition One.Fonkelnieuw is de Captur Initiale Paris, naar het luxelabel van Renault. Die kost € 28.090,- maar dan ben je ook van alle denkbare luxe en comfort (in dit segment) voorzien. Denk daarbij zoal aan een exclusief aan de Initiale voorbehouden grille met verchroomde details, een speciaal afgewerkt interieur voorzien van Nappa-lederen bekleding, verwarmbare stoelen, verchroomde accenten, een lederen afwerking van het dashboard, aluminium pedalen en aluminium instaplijsten.Voor wie het gerust wat minder uitbundig mag is er de Intens die minstens € 23.090,- kost indien deze is uitgerust met de 90 pk sterke driecilinder-benzine. In 120 pk-configuratie is 'ie er vanaf € 24.890,- en is er eveneens de beschikking over LED Pure Vision-verlichting, klimaatregeling, Renault Handsfree Card en het R-Link navigatie- en multimedia systeem met Android-ondersteuning.Om de marktlancering een duwtje in de rug te geven is de gefacelifte Captur er ook als Edition One. Deze tijdelijke uitvoering, die vanaf € 24.390,- in de boeken staat, positioneert zich boven de Intens en krijgt onder andere zwart rundlederen bekleding, verwarmbare voorstoelen, automatisch dimmende binnenspiegel, parkeersensoren voor en achter met achteruitrijcamera en Extended Grip mee. De enige diesel is altijd een Edition One en te koop voor € 28.090,-.