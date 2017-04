Borgward BX7 nu ook als EV

Borgward is van origine Duits, produceert in Duitsland (Bremen) maar is – medio 2015 – door Chinees geld uit de dood herrezen. De BX7 is op het moment van schrijven het enige model in haar productgamma, met de BX5 in aantocht. De eveneens al voorgestelde BX6 moet nog eventjes wachten ten gunste van de elektrische BXi7 waarvan alvast de eerste foto's op het web zijn verschenen.Wat 'ie kan is Borgward ons nog schuldig, maar waarin de elektrische BX7 zoal optisch verschilt van de conventionele versie met ruim 200 pk sterke viercilinder-benzine is duidelijk nu: blauw. Als niet te missen accentkleur.Zo is het te vinden in de lichtunits, de buitenspiegels, achteraan bij de zij-skirts, her en der in het interieur, aan de hand van de logo's en in de grille die in z'n geheel een afwijkend design meekrijgt. Middels vele mini-Borgward-emblemen in plaats van verticale lamellen. Nu de specificaties nog.