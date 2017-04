Milde facelift voor Lexus NX

Na 3 jaar vindt Lexus het welletjes en heeft het de NX een facelift gegeven. Je moet er een vergrootglas bij pakken, dat wel.

Eind 2013, we herinneren het ons nog als de dag van gister: Lexus onthulde de LF-NX Concept, een realistische voorbode van de half jaar later geheten NX. Wat een schreew(lelijk?) van een auto. Wat een lef van Lexus! Vrijwel iedereen was het daarover eens. Nu, na drie jaar, zou je welhaast kunnen zeggen dat de Japanners een vooruitziende blik was toebedeeld. Ja, de Lexus NX is nog altijd opzichtiger dan menig andere auto op de markt. Maar het tij van de algemene perceptie bij zowel de industrie als het koperspubliek is aan het keren; het mag al opvallender.



Meer chroom

Om de (voorspelde) stroom aan meer excentrieke auto's voor te zijn, zet Lexus de NX nu in het zonnetje via een facelift. Wat we zoal zien zijn hertekende koplampunits, een meer opengewerkte voorbumper en een Spindle-grille die nog opzichtiger is geworden door er meer chroom tegenaan te gooien. Meer chroom tref je ook aan de achterzijde, in het bijzonder rond de apart gestileerde uitlaatpijpen. Ook nieuw zijn de skidplates onderaan de bumper voor en achter. Voor een extra avontuurlijke look.



Groter display

In het interieur zijn de wijzigingen zowaar nog lastiger te bespeuren. Sterker, veel meer dan een groter infotainmentdisplay lijkt er op het oog niet te zijn doorgevoerd. Dat meet nu 10,3 inch in plaats van 7 inch. Lexus prijst ook de 'drastisch' gewijzigde middenconsole voor meer bedieningsgemak, maar wij krijgen niet de indruk dat hieraan is gesleuteld. Wel zijn er meer knoppen van een satijnen finish voorzien, waardoor een luxere uitstraling ontstaat.



Comfortabeler

Pas merkbaar wanneer je gaat rijden is het naar eigen zeggen comfortabele rijgedrag van de NX. Daartoe is het onderstel herzien en uitgerust met andere veren, stabilisatorstangen en ophangrubbers. Tegelijk zou dit zorgen voor een directer stuurgedrag. Voor wie nog meer comfort wenst, kan voortaan opteren voor het actieve Adaptive Variable-ophangingsysteem, bekend uit de LC 500.



En motorisch? Dat heeft Lexus zich nog niet over uitgeweid. Achterop de klep is 'NX 200t', een verwijzing naar de viercilinderturbo onder de kap, in elk geval verdwenen ten gunste van NX 300. De hybride-uitvoering heet nog altijd 300h.