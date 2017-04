Renault RS 2027 Vision ziet de toekomst van de F1 voor zich

Terwijl Max Verstappen naarstig wacht op een meer competitieve Renault-motor in zijn Red Bull RB13, kijken de Fransen tegelijk met een schuin oog in de glazen bol van de Formule 1. Dit is de RS 2027 Vision Concept.

'De Renault RS 2027 Vision werpt een blik in de toekomst van de Formule 1: spectaculairder en waarbij coureur en wedstrijdspanning nog meer centraal staan'. Met deze zin opent het officiële persbericht over de futuristisch bedoelde F1-bolide in het kenmerkende geel/zwart. Klinkt als een stil doch ultiem compliment aan het hof van Max Verstappen. De Nederlandse F1-sensatie weet immers dergelijke sportieve elementen nu al naar de Formule 1 te brengen en dat zowaar met niet de beste bolide van het F1-deelnemersveld.



Coureurskoepel

Per 2017 zijn de regels omtrent F1-auto's ingrijpend veranderd. Het gevolg hiervan is dat ze breder en daarmee fraaier zijn geworden en nog sneller ook. Een keerzijde van die medaille is dat de veiligheid omhoog moet en zodoende wordt er al jaren in de sport gebakkeleid over een (meer) gesloten cockpit rond de coureur. Als het even kan een gesloten koepel à la straaljager, maar dit stuit tot nu toe nog op te veel tegenstand.



Het niet meer kunnen zien van de stuuracties van de F1-piloot wordt als voornaamste tegenargument gebruikt (kennelijk zijn die nog met het blote oog waar te nemen bij snelheden die vaker wel dan niet boven de 250 km/h liggen). Hoe dan ook, Renault is ervan overtuigd dat zo'n koepel slechts een kwestie van tijd zal zijn en heeft de RS 2027 Vision er alvast mee uitgerust. De F1 zal over 10 jaar immers nog veel sneller zijn dan nu.



3D-geprint gaaswerk

Om ondanks de gesloten cockpit als toeschouwer toch niets te hoeven missen van de stuurmanskunsten van de rijder bestaan de zijkanten van de RS 2027 deels uit transparant gaaswerk, afkomstig uit een 3D-printer. Ook de speciaal ontworpen helm die bij Renault's F1-studie komt is doorzichtig zodat (verbeten of uitzinnige) gelaatsuitdrukkingen ook niet meer ontgaan bij het kijkerspubliek. Dat kan weleens vermakelijke YouTube-filmpjes opleveren…



Rijdend pitbord

Bijzonder is ook de actieve LED-verlichting die is geïmplementeerd in de velgen. Terwijl het rubber je bijna letterlijk om de oren vliegt toont deze handige informatie, waaronder de positie in het veld en de resterende energiereserves zodat toeschouwers en fans thuis beter begrijpen hoe de race zich ontvouwt.



De man achter het stuur zelf krijgt ook meer informatie toegeschoven. Via het beeldscherm op zijn stuurwieltje. Zo kan de zogeheten 'fans ranking' nauwlettend gemonitord worden die bepaald wordt door de interactie van fans op social media. De meest verdienstelijke coureur wordt uiteindelijk beloond met een extra vermogensboost in de laatst paar ronden, aldus Renault, dat hiermee inspringt op de wil van de FIA dat de Formule 1 zichtbaarder moet zijn op social media dan tijdens het era waarin Bernie Ecclestone de scepter over de sport zwaaide.



Waanzinnige pk/gewichtsverhouding

Alle futuristische snuisteren ten spijt, de Formule 1 valt of staat met snelheid. Zoals gezegd heeft de F1 die teruggevonden door lagere en bredere auto's (en banden) toe te staan. De Renault RS 2027 doet hier evenwel nog een schepje bij bovenop door de intensivering van elektrificatie. Liefst 1.360 pk kan er opgewekt worden, voor meer dan de helft afkomstig van twee krachtige elektromotoren. De andere helft neemt een geblazen V6 op zich, goed voor 680 pk. Te bedenken dat de RS 2027 niet meer dan 600 kilogram weegt ligt hiermee een nieuwe sport binnen de F1-sport op de loer: spot de glimlach van oor-tot-oor van Max bij zijn zoveelste kamikaze-inhaalactie.