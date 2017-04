Stuivertje wisselen met BMW M4 CS

De BMW M4 Coupé telt inmiddels al heel wat speciale edities. Zo was er al een DTM-uitvoering, een versie met Competition Package en, niet te vergeten, de exclusieve M4 GTS . Een jaar geleden werd ook al eens een M4 CS gepresenteerd. Echter die zou – in een gelimiteerde oplage van 60 exemplaren – exclusief voorbehouden zijn aan de Spaanse markt. Iets waarop BMW kennelijk is teruggekomen, want de nu gepresenteerde 'Competition Sport' vertoont behoorlijk veel gelijkenissen met dat model.De CS vult het gat, als dat er al is, tussen de M4 Competition Package en de GTS. Sneu voor de Alpina B4 dat opnieuw het nakijken heeft. Het motorische vermogen van de CS ligt op 460 pk, wat 10 pk meer is dan de al opgefokte 3.0 liter zes-in-lijn van de M3 Competition Package. Het koppel reikt tot 600 Nm, een plus van 50 Nm.Dankzij deze vermogensboost spurt de M3 CS in 3,9 seconden naar de 100 km/h en weet 'ie een top te halen van 280 km/h. Sneller is mogelijk maar een elektronische begrenzer weerhoudt dat, waarschijnlijk omdat anders de 305 km/h van de GTS in het gedrang komt en hiërarchisch bezien kan BMW M zich dat natuurlijk niet permitteren.Nog een bewijs dat de M4 CS amper onderdoet voor de GTS is het behelzen van net zoveel CFRP, een met kunststof versterkt koolstofvezel dat lichter maar oersterk is. De motorkap, het dak, de frontsplitter, de subtiele achterspoiler, de diffuser en zelfs de aandrijfas is uit dit goedje opgetrokken waardoor de CS nog maar 1.580 kilogram op de weegschaal legt. Zowaar 5 kilogram lichter dan de GTS, iets dat mogelijk is toe te schrijven aan de grote achtervleugel op dat model. De CS moet die missen, maar krijgt wel hetzelfde uitlaatsysteem als de Competition Package terwijl de achterlichten met OLED-techniek weer van de GTS zijn ontleend en de multispaaks wielen in Orbit Grey van de M4 DTM. Over een mengelmoes van M4-edities gesproken.De BMW M4 CS is een blijvertje tot 2019, al is de oplage wel gelimiteerd. Twintig exemplaren zijn bestemd voor de Nederlandse markt waarvan de stukprijs nog niet bekend is. Ter indicatie: de M4 GTS kostte destijds 175.000 euro. Reken zodoende op circa anderhalve ton.