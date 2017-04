Mercedes Concept A Sedan blikt vooruit op nieuwe CLA

Zo succesvol de A-klasse als vijfdeurs hatchback is, zo valt 'ie qua verkopen tegen in vierdeurs-configuratie. Ligt dit aan de CLA zelf of is het gat tussen de A- en C-klasse gewoonweg niet groot genoeg om daar (nog) een Mercedes tussen te positioneren? Wie zal het zeggen. Feit is dat de CLA ondanks twijfelachtige resultaten toch een opvolger krijgt. Maar niet zonder dat Das Haus enkele (koets)aanpassingen doorvoert.Deze Concept A Sedan blikt vooruit op hoe het lijnenspel van de volgende A-generatie eruit gaat zien. 'Hak' het kontje eraf en er is niet veel fantasie voor nodig om je de nieuwe A-klasse in te beelden. Denk enkel de 'scherpe randjes' zoals de paarse koplampen weg (al oogt de studie al behoorlijk productierijp) en je hebt de toekomstige CLA voor je.Dit gezegd hebbende valt met redelijke zekerheid op te maken dat de nieuwe CLA een groot deel van zijn vloeiende maar ook chaotische coupélijnen zal verliezen. De Concept A Sedan is zoals zijn naam al zegt meer sedan dan vierdeurs-coupé. Opmerkelijk in zekere mate, want dat laatste stijlkenmerk onderscheidt de (huidige) CLA juist het meest van zijn grotere sedanbroer, de C-klasse.