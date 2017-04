Deze Audi e-tron Sportback kun je in 2019 verwachten

De Audi e-tron Sportback staat op de rol van 2019 en betreft in technische zin de luxeneef van de eerder vandaag onthulde Skoda Vision E en Volkswagen I.D. Crozz . Ook de e-tron Sportback beschikt over een elektrische aandrijflijn die kan voorzien in een actieradius van 500 kilometer.Het motorische verschil ten opzichte van de conceptuele SUV-coupés van Skoda en Volkswagen zit 'm in de hoeveelheid elektromotoren onder de kap en de vermogensafgifte: dankzij een derde elektromotor kan de Audi e-tron Sportback net even wat meer elektrische pk's opwekken dan de Vision E en I.D. Crozz die elk over twee elektromotoren beschikken: 435 versus 306 pk. Drie keer raden waarom dat zo. Precies, hiërarchie. In één keer goed.De Audi e-tron Sportback mag met zijn schone aandrijflijn dan het beste voorhebben met mens en milieu, de studie kent een behoorlijk voetprint. Liefst 4,90 meter lang is 'ie, bij een breedte van nipt twee meter en een hoogte van 1,53 meter. Zeg maar formaat BMW X6, maar dan een kleine 20 centimeter lager.Audi heeft eerder door laten schemeren bij haar toekomstige modellen flink in te zetten op het spelen met licht. Niet alleen verlichting dat functioneel is van aard, maar net zoveel om de inzittenden een welkome ambiance te geven. De e-tron Sportback schijnt daar alvast letterlijk zijn licht op.Zo is het concept voorzien van digitaal aangestuurde LED's – in de koplampen – die aan de hand van piepkleine beweegbare spiegels in staat zijn om meerdere lichtanimaties weer te geven. 'Niet alleen om de bestuurder te verwelkomen, maar ook om bijvoorbeeld te communiceren met andere weggebruikers', aldus Audi. Twee 'lichtvelden' naast de grille, die elk bestaan uit ongeveer 250 LED's, ondersteunen daarin.