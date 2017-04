Mercedes-Benz S-klasse verder verfijnd

Rond het aanvangen van de zomer staat de vernieuwde Mercedes-Benz S-klasse ook in de Europese showrooms. Mocht de betreffende dealer dan nog enkele prefacelift-modellen op voorraad hebben, dan kan het zijn dat je eventjes moet zoeken welke S nu welke is. Bijster veel is er optisch niet veranderd namelijk. Precies zoals de doorsnee Mercedes-rijder het wenst.De vernieuwde S-klasse herkent je misschien nog het meest aan de koplampen. Die zijn bij dat model anders ingedeeld en voorzien van drie LED-stroken voor de dagrijverlichting. Pas zichtbaar na zonsondergang is dat de opgewaardeerde koplampen voortaan maar liefst 650 meter ver kunnen schijnen. 'Ultra-range'-grootlicht noemen de Duitsers dit.Vanbinnen eenzelfde verhaal. Je moet echt goed kijken om de verschillen te ontdekken. Een nieuw stuurwieldesign met aanraakgevoelige touch control-buttons valt als eerste op. Maar ook de displays zijn aangepakt. Optisch lijken die nu één te vormen net als bij de gloednieuwe E-klasse, en niet twee afzonderlijke schermen van 12,3 inch.Sowieso is de E-klasse een rolmodel geweest bij deze ' mild-cycle facelift '. Systemen die daarop debuteerden zijn nu ook geïmplementeerd bij de S-klasse. Zo kan Mercedes' vlaggenschip zich nog vloeiender door het verkeer bewegen zonder interventies van de bestuurder en herkent en anticipeert de toplimousine meer verkeerssituaties dan ooit tevoren. Daarbij wordt gebruikgemaakt van kaart- en navigatiegegevens om het rijgedrag te berekenen.Een heuse primeur is het zogeheten Energizing-comfortprogramma. Deze optionele functie koppelt tal van comfortsystemen in de auto aan elkaar, zoals de automatische airconditioning, sfeerverlichting, massage- en parfumeringsfuncties, en stelt de gebruiker in staat om een specifieke wellness set-up te kiezen die aansluit op zijn stemming en wensen. Er is keuze uit Warmte, Vitaliteit, Frisheid, Plezier, Comfort en Training.Onder de motorkap is er ook veel werk verricht. Zo trof je de S 560 4Matic nog niet eerder aan op het verkrijgbare palet. Deze beschikt over een gloednieuwe 4.0 liter V8-biturbo met 469 pk en 700 Nm en cilinderuitschakeling. Mag het gerust wat minder krachtig zijn, kies dan bijvoorbeeld voor de S 350 d of S 400 d, beide standaard met vierwielaandrijving. De diesels genieten respectievelijk 286 pk bij 600 Nm en 340 pk bij 700 Nm. Kortom, met geen enkele S-klasse is het behelpen.Al helemaal niet met de AMG's, die in het geval van de '63' nog sterker zijn geworden. De S 63 AMG levert voortaan 512 pk, wat 27 pk meer is dan voorheen. De almachtige S 65 AMG met dubbel geblazen V12 weet het zelfs tot 630 pk te schoppen. Je kunt je echter afvragen of dit een vereiste is, want de versie met opgefokte achtcilinder snelt al in 3,5 seconden naar de honderd.Naast de genoemde motoren zijn er nog meer nieuwe motoren gepland voor de S-klasse. De meest interessante daarvan zijn een zescilinderbenzine en een plug-in hybride met een elektrische actieradius van circa 50 kilometer. Maar daarover later meer.