Opel trekt doek van Grandland X

Opel is aan de lopende band nieuwe modellen aan het introduceren. Dat had je kunnen weten , al werd deze Grandland X toen nog een beetje geheimgehouden. Maar nu mag deze grote broer van de Mokka X en Crossland X dan wel naar buiten. Kort na de publieksonthulling op de IAA zal de verkoop starten en ook dit jaar nog volgt de showroomintroductie.Waar de Mokka X het leven van de Renault Captur en Mazda CX-5 zuur moet maken en de Crossland X als 'tussenmodel' van twee walletjes probeert te eten, zal de Grandland X in het C-segment worden geworpen als concurrent voor de Peugeot 3008 en Kia Sportage. 4,48 meter lang is de grootste X van Opel, wat zo'n 20 centimeter langer is dan de optisch bijna identieke Crossland. En de Zafira dan? Die blijft gewoon leverbaar als enige 7-zitter van de Rüsselsheimers.Voor de Grandland X dus geen extra, derde zitrij. Daartoe komt 'ie ook aan wielbasis te kort. Tussen de beide assen zit een afstand van 2,68 meter, een kleine tien centimeter korter dan de Zafira Tourer. Vijf mensen daarentegen moeten met gemak in de Grandland X kunnen plaatsnemen, aldus Opel. Plus hun eventuele bagage. Standaard is het kofferruim 514 liter groot, wat uitgebreid kan worden naar een riante 1.652 liter wanneer de achterbank wordt neergeklapt.De rest van het interieur doet denken aan een kruisbestuiving tussen dat van de Astra en de Insignia . In het centrum eist het grote scherm van het infotainmentsysteem de aandacht op, met daaromheen opvallend weinig fysieke knoppen. Dit heeft Opel gedaan om een opgeruimde indruk te creëren. Verder prijzen de Duitsers het gebruik van de materialen die kwaliteit uitstralen en prettig aanvoelen.Als vanzelfsprekend is ook de Grandland X uit te rusten met een scala aan (elektronische) snuisterijen om het comfort en/of de veiligheid naar een hoger niveau te tillen. Zo is onder andere adaptieve cruise control verkrijgbaar met voetgangersdetectie, automatische noodremassistentie, vermoeidheidssignalering, Advanced Park Assist en een 3600-camera. De reeds welbekende AGR-gecertificeerde voorstoelen zijn ook weer van de partij terwijl verder in de optielijst zaken prijken als een verwarmbaar stuurwiel, stoelverwarming vóór- en achterin en een elektrische achterklep die te openen is met een simpele voetbeweging.Nieuw voor de beschikbare IntelliLink-multimediasystemen en de persoonlijke connectiviteits- en service-assistent Opel OnStar is de mogelijkheid om hotelkamers – vanuit de auto – te boeken en een parkeerplaats te vinden. Ook handig: het draadloos kunnen opladen van smartphones.De Grandland X is een echte softroader, Opel is daar heel eerlijk in. Vierwielaandrijving is niet eens beschikbaar. Alle motorkrachten worden naar de voorwielen gesluisd, al zou de Grandland X wel degelijk zijn mannetje staan op minder begaanbaar terrein wanneer deze is uitgerust met het optionele, elektronische gestuurde Grip Control.De bestuurder heeft daarbij de keuze uit vijf rijmodi. Het aandrijfsysteem past de verdeling van het koppel over de voorwielen aan, laat zo nodig enige wielspin toe en elke modus heeft invloed op de gasrespons en de automaat, inzien aanwezig. Een handbak is standaard.