Volkswagen dropt I.D. Crozz Concept

In razend tempo rolt Volkswagen haar EV-offensief uit. In eerste instantie via conceptcars maar binnen afzienbare tijd ook als auto's die daadwerkelijk te koop en te rijden zijn. Deze I.D. Crozz is de derde loot aan die stam die overigens ook al een zusje heeft in de vorm van de eveneens zonet geïntroduceerde Skoda Vision E Na het dieselschandaal lijkt 'TDI' niet meer voor te komen in Volkswagen's vocabulaire. 'Elektrisch' is het enige waar de Duisters nog oog voor lijken te hebben. Ook in de .I.D. Crozz zal je geen verbrandingsmotor vinden en dus ook niet eentje die benzine lust. Twee elektromotoren zijn wat de klok slaat, totaal goed voor 225 kW, oftewel 306 pk.Deze elektro-kracht is gekoppeld aan vierwielaandrijving en kan de I.D. Crozz een topsnelheid geven van 180 km/h. Niet bijster snel in relatie tot het potige vermogen maar bewust gekozen door Volkswagen om de techniek te beschermen. Bovendien kan op deze manier worden voldaan aan een daadwerkelijke actieradius die dicht in de buurt ligt van de opgegeven 500 kilometer. Accu's leeg? Ze voor 80% weer opladen duurt slechts 30 minuten.Dat de Crozz het door en door goed voorheeft met het milieu wil Volkswagen ook aantonen aan de hand van het interieur. Het toch al minimalitische interieur van conceptuele 'SUV-Coupé-EV' is namelijk voorzien van een zogenoemd CleanAir-systeem. Dit systeem werkt met actieve luchtfilters en staat garant voor een zeer hoge luchtkwaliteit voor de inzittenden.Ook bijzonder volgens Volkswagen zijn de C-vormige LED-dagrijverlichting dat 'Interactive Spotlight' heet en de Crozz een veranderlijke mimiek geeft wanneer deze in autonome modus rijdt. In dat geval gebruikt de auto namelijk diens verlichting om met andere weggebruikers te 'communiceren'. Ook begroet de hoogpotige Volkswagen zijn bestuurder als die naar de auto loopt. Tja, auto's met 'gevoelens' zijn nu eenmaal de nieuwe tendens in autoland.wil Volkswagen graag het 'I.D. Pilot' uitlichten. Niet zo gek, want deze volledige autonome modus – waarover de I.D. Crozz al beschikt – zal vanaf 2025 leverbaar zijn op productie-Volkswagens. Of het stuurwiel in deze modus zich ook vanaf dan nog steeds terugtrekt, zoals bij de Crozz, is helaas koffiedikkijken. Beetje eng idee nog ook.