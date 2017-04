Nu officieel: Skoda Vision E Concept annex Kodiaq Coupé

Elke nieuwe auto die Skoda introduceert, of het nu een concept of productiemodel is, lijkt te willen zeggen: 'Wij kunnen ook zonder Volkswagen op onze eigen benen staan!'. Begrijp de Tsjechen echter niet verkeerd: beide merken zonder waarschijnlijk voor altijd onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, maar Skoda wil dat dit minder nadrukkelijk zichtbaar is. De Vision E Concept is de nieuwste belichaming van die visie.Het moet gezegd: elke nieuwe Skoda lijkt minder op een (eerder gelanceerde) Volkswagen. De Kodiaq voorop, gevolgd door deze nagenoeg even grote Vision E, een realistische voorbode van een coupévariant op die immense SUV. Sterker, op zo'n wulpse bilpartij zul je niet snel een VW-logo zien prijken. Te gedurfd. Komt de ware aard van de Tsjechen dan eindelijk naar buiten nu?Ook apart is het ontbreken van een B-stijl bij de Vision E. Of dit fraaie stijlkenmerk ook zal overleven op het productiemodel valt echter te betwijfelen. We hopen het in elk geval wel, net als de suïcidedeuren die in tegenovergestelde richting van elkaar open en sluiten. Geen unicum meer weliswaar, maar nog altijd zelden in de showroom te vinden.Een andere bijzonderheid: de 4,65 meter lange en bijna twee meter maar slechts anderhalve meter hoge Vision E Concept annex Kodiaq Coupé is de eerste van in totaal 5 EV's die Skoda voor het jaar 2025 wil lanceren. Kom maar op, zeggen wij, want het studiemodel beschikt over 306 elektrische pk's afkomstig van twee krachtige elektromotoren. Een sterkere Skoda is er momenteel niet, de Fabia WRC niet meegerekend.Als actieradius wordt een afstand van 500 kilometer opgegeven en desgewenst kan de Vision E dit deels autonoom afleggen. In de file bijvoorbeeld, maar een andere auto op eigen houtje inhalen en zelfstandig inparkeren kan 'ie ook. Sensoren daartoe te over, al zie je die niet meteen zitten.