Fast & Furious 8 heeft peperdure actiescenes al terugverdiend

The Fate of the Furious (FF8) blijft maar records breken. Zo is het al de film met de beste bekeken trailer. Liefst 139 miljoen mensen keken daarna in de eerste 24 uur nadat die werd gelanceerd. En nu heeft het achtste deel van de Fast & Furious-reeks ook het record van best scorende film tijdens het openingsweekend op zijn naam gezet.Liefst $ 535,5 miljoen heeft de clash tussen hoofdrolspeler Dom en zijn autominnende familie al opgebracht wereldwijd. Oftewel, twee keer zoveel als de al niet malse productiekosten, terwijl de blockbuster naar verluidt nog zeker twee maanden in de bioscopen zal draaien.Saillant detail is dat FF8 in de Verenigde Staten met $ 100 miljoen aanzienlijk minder geld in het laatje bracht tijdens de eerste paar draaidagen dan het voorgaande deel. Het 7de deel deed de kassa's tijdens het premièreweekend namelijk voor $ 147,5 miljoen rinkelen. De verklaring hiervoor is de (extra) animo die ontstond na het plots overlijden van Paul Walker, een van de voormalige hoofrolspeler van de populaire filmserie. Dat gebeurde in 2013 terwijl de film nog niet af was. Walker's broer viel daar waar nog nodig voor de verongelukte acteur in, tezamen met CGI-computereffecten.Daarentegen scoort FF8 in China weer beter dan ooit. Liefst $ 200 miljoen werd daar al opgehaald en het lijkt dan ook een kwestie van tijd dat het achtste deel een totale opbrengst van – hou je vast – 1,5 miljard voorbij racet, momenteel nog de hoogste totaalopbrengst voor een Fast & Furious-film.