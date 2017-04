Levenslang garantie op Lynk&Co 01

01, niet bepaald een originele naam voor een auto. Anderzijds valt deze keuze van het vrij recent opgerichte Lynk&Co te begrijpen. Het betreft immers haar allereerste auto. Afijn, zo trivaal de benaming, zo uniek is de aftersales-service die bij aanschaf van een 01 wordt verschaft, namelijk levenslange garantie. Dan ben je als automerk wel heel overtuigd van je product.Niemand is het ontgaan dat Kia het afgelopen decennia veel zielen voor zich heeft gewonnen mede vanwege hun bovengemiddeld lange garantietermijn van 7 jaar. Iets dat ook Lynk&Co niet is ontgaan en kennelijk eveneens wil gebruiken om kopers over de denkbeeldige drempel te krijgen nu het zich feitelijk nog moet bewijzen. Anderzijds, de drijvende kracht achter Lynk&Co is Geely en dat Chinese bedrijf heeft reeds met dochter Volvo bewezen dat het veelbelovende woorden kan omzetten in daden. Het Zweedse merk staat er namelijk beter voor dan ooit.Gezien bovenstaande komt het niet als een verrassing dat de Lynk&Co 01 diverse componenten deelt met de (toekomstige) auto's van Volvo. Het platform bijvoorbeeld, maar ook de motoren. Aftrappen doet de 01 met een 1.5 liter driecilinder, gevolgd door een 2.0 liter viercilinder. Een 01 Plug-In Hybrid staat ook op de agenda en die plaveit op zijn beurt alvast het pad voor de XC40 , de toekomstige compacte SUV van – jawel – Volvo.Nu de Lynk&Co 01 klaar is voor productie kunnen de Chinezen hem zo snel mogelijk in de showrooms verwachten. De VS en Europa staan op de agenda van 2018.