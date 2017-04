Citroën C5 Aircross in vol ornaat

Citroën is helemaal in de ban van de SUV en crossover. Elke nieuwe auto of conceptcar van het merk met de dubbele chevron is immers van dat soort. En de C5 Aircross komt daar nu bij, al is de verwarring met de eerder gepresenteerde nieuwe C3 snel gemaakt. Zeker in eenzelfde kleurenschema In de praktijk zal je de C3 en C5 Aircross echter prima uit elkaar kunnen houden vanwege hun formaten. De laatste zal namelijk opereren in het C-segment en daartoe aanzienlijk grotere buitenmaten kennen. Welke precies is omwille van eerdergenoemde (lekkage)redenen nog niet bekend. Echter afgaande op de Aircross Concept , de conceptversie van deze C5, liggen die in de buurt van 4,58 meter (lengte) bij een breedte en hoogte van respectievelijk 2,1 en 1,8 meter. Hiermee moet de Fransoos kopers weghouden bij de Mazda CX-5 en Volkswagen Tiguan. En ja, ook zustermodel, de Peugeot 3008.Ook voor de binnenzijde van de C5 Aircross is Citroën behoorlijk trouw gebleven aan het studiemodel dat nagenoeg exact een jaar geleden werd voorgesteld. Dat betekent dat je als inzittende(n) wordt ondergedompeld in een typisch Citroën-interieur dat zich in zekere mate niet heel serieus neemt. Lekker speels dus, net als aan boord van de C4 Cactus, maar dan ongetwijfeld voorzien van luxere materialen en afwerking. Een volledig digitaal instrumentarium vormt nu al zichtbaar een van de highlights, bekend uit de 3008.Ook overeenkomstig met die ( bejubelde ) Peugeot is zeer waarschijnlijk het motorpalet. Sterker, zowat alles wat onzichtbaar is ontlenen beide PSA-SUV's van elkaar. Denk dus gerust alvast in de richting van een 1.2-driecilinder en 1.6-viercilinder aan de benzinezijde en een 1.6 en 2.0 liter voor wat betreft diesels. Zeker weten doen we dit echter pas in de loop van volgende week, wanneer Auto Shanghai voor de deur staat.