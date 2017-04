's Werelds grootste autofabriek bouwt 1 auto per 16 seconden

Tesla mag dan voornemens zijn het grootste fabrieksgebouw onder één dak te willen bouwen, dat wil niet zeggen dat daar de meeste auto's van de band zullen rollen. Sterker, het is überhaupt de vraag of er ooit nog een autofabriek in de buurt komt van Hyundai's monsterfaciliteit in Ulsan.

De mondiale auto-industrie telt honderden autofabrieken wereldwijd. Die produceren elk jaar – hou je vast – meer dan 60 miljoen nieuwe passagiersvoertuigen. Een onvoorstelbare hoeveelheid, wat overigens al met de helft is gestegen sinds 1999. Marktverzadiging ligt hiermee op de loer zou je denken, maar niets is kennelijk minder waar.



Alleen al de westerse fabrieken hebben een gemiddelde capaciteit van 200.000 tot 400.000 voertuigen per jaar en de meeste halen ze ook. Sterker, dat moet, want dat eerste aantal wordt door de industrie als de drempel voor rendabiliteit beschouwd.



Allemaal hoopjes

Toch halen lang niet alle autofabrieken die drempel. Een vaststelling die het afgelopen decennium leidde tot een noodzakelijke concentratie van productielijnen. Zo werden bij onze oosterburen bijvoorbeeld tal van fabrieken opgedoekt. Die van Renault in Vilvoorde, Opel's fabriek in Antwerpen en ook Ford Genk.

Maar ook na het sluiten van enkele productielocaties halen sommige merken lang niet een winstgevende productiviteit. Neem Opel. Dat bouwde in 2013 ruim 1 miljoen auto's, maar deed dat in 11 verschillende fabrieken. Mercedes-Benz idem dito. Het merk met de ster produceert jaarlijks rond de twee miljoen voertuigen (trucks en bussen inbegrepen), maar geen enkele fabriek van Daimler fabriceert er meer dan 365.000 per jaar. Maar dan de allergrootste autofabriek ter wereld. Die komt wel aan de noodzakelijke quota. Sterker nog, die ene fabriek zou met gemak alle fabrieken van Mercedes-Benz, Opel of BMW kunnen vervangen.



Zover het oog reikt, en verder

Hyundai Ulsan in thuisland Zuid-Korea is zo immens dat het elke jaar 1,6 miljoen auto's produceert. Het schier oneindige complex heeft een oppervlakte van in het totaal 8,5 miljoen vierkante meter en omvat vijf productie-eenheden. Zo maar eventjes 34.000 werknemers gaan er dagelijks aan de slag. Aangezien alleen al die mensen de nodige zuurstof verbruiken creëerde Hyundai een groenzone met meer dan een half miljard bomen. Het hoofddoel van dit alles: om de 16 seconden een nieuwe auto naar buiten rijden, waarvoor jaarlijks meer dan 1 miljard ton staal wordt verwerkt.



Volledig autonoom

Nog een bijzonderheid: Hyundai's monstercomplex werkt geheel autonoom. De fabriek wekt z'n eigen stroom op en zuivert diens eigen afvalwater. Het beschikt tevens over een eigen brandweer, veiligheidsdienst en zelfs een ziekenhuis. Door de fabriek loopt een eigen snelweg die zes rijstroken telt.



Hyundai Ulsan is zelfs zo groot dat het een eigen haven heeft. Daarin kunnen drie schepen van 42.000 ton tegelijk gelost en geladen worden. Niet zo vreemd dat de fabriek wordt gezien als een attractie en daartoe beschikt over een eigen toeristische dienst die dagelijks rondleidingen organiseert voor groepen van 13 tot 200 personen. Voor het geval je zelf een kijkje wilt gaan nemen…