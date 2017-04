Nieuwe Seat Ibiza vanaf € 15.900,

Over wat de nieuwe Seat Ibiza in zijn mars heeft hebben we ons al uitgebreid uitgeweid en daarom maar gelijk door naar de prijzen. Ze beginnen bij € 15.900,- voor de versie met 1.0 liter driecilinder zonder turbo en 75 pk. Wil je per se een turbo dan is de 1.0 TSI de voordeligste Ibiza. Als Style kost deze minimaal € 18.400,- maar dan beschik je wel over 95 adequate peekaa's. Dezelfde driecilinderturbo met 115 pk begint bij € 19.300,-. Kortom, prijzen die in lijn liggen met die van de Ford Fiesta , die binnenkort ook fonkelnieuw op de markt verschijnt.Overigens valt met de nieuwe Seat Ibiza ook te dieselen. Het palet daarvan bestaat uit allemaal 1.6 TDI's maar ze verschillen in vermogen. Er is keuze uit 80, 95 en 115 pk. Aan de prijzen wordt echter nog gewerkt, evenals aan die van 1.5 TSI, met 150 pk de krachtigste benzine. Totdat de Cupra zich aandient.Om het ieders zo veel mogelijk naar de zin te maken is de Ibiza verkrijgbaar in vier reguliere uitrustingsniveaus: Reference, Style, FR en Xcellence. Die laatste twee zijn gericht op twee heel verschillende soorten bestuurders: zo is de FR bedoeld voor kopers die een sportieve Ibiza zoeken, terwijl de Xcellence zich richt op klanten met een voorkeur voor comfort en elegantie.Speciaal voor de zakelijke klant is er de Business Intense-uitvoering, naar wens gestoeld op de Style of FR. Zo beschikken de Ibiza Style Business Intense en FR Business Intense onder meer over parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, het Media System Navi met 8 inch scherm, donkergetinte ramen achter, adaptive cruise control en Seat Full Link.