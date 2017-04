Luxedochter Hyundai presenteert waterstof-SUV

Aanvankelijk schotelde Genesis enkel luxe sedanmodellen voor. Dat is een mooi begin, maar nogal een manco als het daarbij blijft wil het naast Azië ook Amerika en Europa veroveren. Op deze markten lijkt men immers enkel nog oog te hebben voor SUV's en crossovers. En ook in thuisland Zuid-Korea en ganse China neemt de populariteit hiervan toe. Genesis, met Hyundai als moederbedrijf, is niet van gisteren en is daarop in actie gekomen. Met de GV80 Fuel Cell SUV Concept. Ja, je leest het goed: aan boord zit een brandstofcel.Het behoeft geen betoog dat de SUV van Genesis nog een regelechte conceptcar is. De gigantische 23 inch wielen (hoewel steeds meer gemeengoed), het ontbreken van conventionele buitenspiegels en extreem minimalistische lichtunits en portiergrepen verraden dit. Evenals de algehele indruk van het interieur, voorzien van een 22 inch groot, licht gebogen display. Op basis hiervan is het nog maar de vraag of de aandrijflijn – waarbij waterstoftechnologie de hoofdcentrale, een elektromotor, voedt – ook terug te vinden zal zijn in het productiemodel. Het zou de wenkbrauwen zeker laten opkrullen!Voorlopig is er in elk geval nog werk aan de winkel. Geeft niet, want de Genesis GV80 staat pas op agenda van 2019, met een lancering in 2020. Het luxemerk van Hyundai heeft zodoende nog even.